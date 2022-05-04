Европейцы введут санкции против российской нефти, на очереди газ

ЕС готовится и экономически ударить по стране-агрессорке – на подходе следующий, шестой уже пакет санкций.

В том, что российское черное золото ждет эмбарго со стороны ЕС, не сомневается президент Евросовета. И эту уверенность он символически выразил сегодня в Греции, где начали строительство нового терминала сжиженного природного газа, отмечает «Радио Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Это будет установка, способная прокачивать 5 с половиной миллиардов кубометров газа ежегодно, запустят ее в конце следующего года, и Шарль Мишель назвал ее инвестицией в будущее, добавив, что Евросоюз непременно покончит со своей зависимостью от российских энергоресурсов, чтобы Москва больше не могла использовать их как инструмент давления или шантажа.

«Война в Украине – это история насущная. Вероятно, это тоже момент истины для Евросоюза. Мы должны построить наш европейский суверенитет, быть более стратегическими и создать нашу новую энергетическую независимость», — говорит президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Покончить с зависимостью от российских энергоресурсов – к этому Евросоюз неоднократно призывали в Киеве. Именно они, как подсчитали журналисты Bloomberg, в конце года наполнят российскую казну на сумму более 320 миллиардов долларов. И чтобы собственноручно не финансировать войну против Украины, ЕС уже отказался от российского угля. А теперь хочет и от нефти – эмбарго на нее станет частью нового пакета санкций, который, как свидетельствуют источники «Радио Свобода», представит Брюссель сегодня.

Бан на нее, добавляют, будет постепенным. Действовать начнет со следующего года, и от него, как пишут журналисты Reuters, могут вообще освободить Венгрию и Словакию, слишком уж зависимые от российской нефти. Благодаря этим исключениям — блоку будет проще прийти к согласию и избежать вето со стороны конкретных столиц.

"Активно работают в ЕС и над тем, чтобы перерезать свои газовые связи с Россией. Мы объявили, что частично можем заменить российский природный газ альтернативными поставками. Чтобы быть конкретнее, мы связались со всеми основными поставщиками и наметили имеющиеся объемы. Одну треть до конца года мы сможем заменить альтернативными поставками", — убеждает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Новый пакет санкций коснется и банковского сектора России. Большему количеству банков придется забыть о «СВИФТ», анонсирует глава европейской дипломатии. Источники издания свидетельствуют, что отрезанной от сети, через которую совершаются миллионы международных транзакций ежедневно, окажется и крупнейшее российское финучреждение – Сбербанк. Этот пакет еще должен пройти все этапы европейской бюрократии, впрочем, восточный фланг ЕС — традиционные адвокаты Украины — страны Балтии — уже пообещали: будут добиваться жестких санкций против агрессорки.

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