После критики со стороны ЕС Орбан все-таки осудил резню в Буче

После критики со стороны ЕС Орбан все-таки осудил резню в Буче

Ранее Орбан отказывался осуждать массовые убийства в Украине, в результате чего Польша даже заморозила отношения с Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наконец-то осудил массовые убийства мирного населения в Буче. Кроме того, он поддержал международное расследование, направленное на установление виновных в зверских убийствах.

Об этом заявил глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси, пишет Telex.

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По словам Хаваси, Виктор Орбан также дал понять, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. Я считаю, что все зверства должны быть расследованы... В любом случае люди должны быть защищены, а жестокое обращение с мирным населением должно быть самым решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", — отметил Хаваси со ссылкой на позицию Орбана.

Напомним, ранее Виктор Оббан отказывался осуждать массовые убийства в Украине. В результате, Польша заморозила отношения с Венгрией до того момента, пока "венгерский премьер изменит свою позицию по поводу действий Кремля".

Следует отметить, что Венгрия также отказалась поставлять оружие Украине и просто везти ее через территорию страны.

В результате этого президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с упреком, что Украина не получила даже жизненно необходимого транзита оборонной помощи, и что глава венгерского правительства сейчас едва ли не единственный, кто поддерживает президента России Владимира Путина.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не изменит своего решения по поставкам оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.

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