Венгрия не будет поставлять в Украину оружие - Орбан

Мол, Будапешт хочет остаться в стороне.

Венгрия отказалась поставлять оружие Украине даже на фоне российского вторжения, которое произошло 24 февраля.

Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Portfolio.hu.

По его словам, страна хочет остаться в стороне от войны. Впрочем, он подчеркнул, что его страна обязана помогать украинским беженцам.

По словам Орбана, пакет санкций Евросоюза, которые тот ввел как ответ на российскую агрессию в Украине, не влияет и не будет влиять на энергетическую безопасность Венгрии.

К слову, ранее венгерский политик осуждал нападение России.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: