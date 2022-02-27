Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Венгрия не будет поставлять в Украину оружие - Орбан

Венгрия не будет поставлять в Украину оружие - Орбан

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Венгрия не будет поставлять в Украину оружие - Орбан

Виктор Орбан / скриншот с видео

Мол, Будапешт хочет остаться в стороне.

Венгрия отказалась поставлять оружие Украине даже на фоне российского вторжения, которое произошло 24 февраля.

Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Portfolio.hu.

По его словам, страна хочет остаться в стороне от войны. Впрочем, он подчеркнул, что его страна обязана помогать украинским беженцам.

По словам Орбана, пакет санкций Евросоюза, которые тот ввел как ответ на российскую агрессию в Украине, не влияет и не будет влиять на энергетическую безопасность Венгрии.

К слову, ранее венгерский политик осуждал нападение России.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация