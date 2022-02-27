Угорщина не буде постачати до України зброю - Орбан

Мовляв, Будапешт хоче залишитися осторонь.

Угорщина відмовилася постачати зброю Україні навіть на тлі російського вторгнення, яке сталося 24 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Portfolio.hu.

За його словами, країна хоче залишитися осторонь війни. Втім, він наголосив, що його країна зобов’язана допомагати українським біженцям.

За словами Орбана, пакет санкцій Євросоюзу, які той ввів як відповідь на російську агресію в Україні, не впливає і не вплине на енергетичну безпеку Угорщини.

До слова, раніше угорський політик засуджував напад Росії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: