В Хмельницкий переехало 17 предприятий из "горячих точек"

Больше всего предприятий разместилось в областном центре.

С начала войны России в Украине, 24 февраля, в Хмельницкую область переехало 17 предприятий из регионов, охваченных активными боевыми действиями.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, предприятия эвакуировали из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Краматорска и еще нескольких городов.

Больше мощностей разместилось в Хмельницком — 10 предприятий. Кроме того, три объекта переехали в Каменец-Подольский. По одному – в Шепетовке, Красилове, Городке и Летичево.

"В целом это предприятия швейной промышленности, машиностроения, производители электрического оборудования, СИП-панелей и домокомплектов, а также продажи и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, автокранов и спецтехники и другие", — рассказал Гамалий.

Как сообщалось, на временное проживание в Хмельницкую область переехало 128 тысяч украинцев из регионов, где ведутся активные боевые действия. Всего с начала масштабного вторжения российских захватчиков в Украину, 24 февраля, в области побывало около 300 тысяч переселенцев.

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