До Хмельницького переїхало 17 підприємств з "гарячих точок"

Найбільше підприємств розмістилося в обласному центрі.

Від початку війни Росії в Україні, 24 лютого, до Хмельницької області переїхало 17 підприємств з регіонів, які охоплені активними бойовими діями.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, підприємства евакуювали з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та ще кількох міст.

Найбільше потужностей розмістилося у Хмельницькому - 10 підприємств. Крім того, три об'єкти переїхали до Кам’янця-Подільського. По одному - у Шепетівці, Красилові, Городку і Летичеві.

"Загалом це підприємства швейної промисловості, машинобудування, виробники електричного устаткування, СІП-панелей та домокомплектів, а також з продажу та ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання, автокранів та спецтехніки та інші", - розповів Гамалій.

Як повідомлялося, на тимчасове проживання до Хмельницької області переїхало 128 тисяч українців з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Загалом від початку масштабного вторгнення російських загарбників до України, 24 лютого, в області побувало близько 300 тисяч переселенців.

Читайте також: