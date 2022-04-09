В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Джонсон

Ранее визит такого уровня не анонсировали.
В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сейчас он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.
"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Владимиром Зеленским", — отметил он.
Сибига подчеркнул, что Великобритания — лидер в оборонной поддержке Украины, в антивоенной коалиции и в санкциях в отношении российского агрессора.
Следует отметить, что с официальными визитами накануне в Киев приезжали сразу несколько европейских политиков. Среди которых была и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передавшая президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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