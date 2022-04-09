До Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон

Раніше візит такого рівня не анонсували.

До Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Наразі він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що Велика Британія - лідер в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та у санкціях щодо російського агресора.

Фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що з офіційними візитами напередодні до Києва приїжджали одразу кілька європейських політиків. Серед яких була і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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