Крупнейшие энергетические компании Европы готовятся платить за газ в рублях

Дистрибьюторы газа в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии планируют открыть счета в рублях в "Газпромбанке" в Швейцарии.

Такое решение принято, чтобы удовлетворить российские требования, рассчитываться за поставки газа в российской валюте.

Об этом пишет Financial Times.

Среди тех, кто собирается платить по требованиям России, два крупнейших импортера российского газа: дюссельдорфская компания Uniper и венская OMV.

В OMV говорят, что проанализировали запрос "Газпрома" относительно методов оплаты на соответствие санкциям ЕС и работают над решением, которое будет отвечать требованиям введенных ограничений.

"Мы считаем, что измененный процесс оплаты отвечает законам по санкциям, поэтому такие платежи возможны", — сказала финансовый директор Uniper Тиина Туомела.

Ранее стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".

В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

Новости мира: в России акции Газпрома, Яндекса и Сбербанка просели в среднем на 10%

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