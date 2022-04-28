Найбільші енергетичні компанії Європи готуються платити за газ у рублях

Найбільші енергетичні компанії Європи готуються платити за газ у рублях

Дистрибʼютори газу в Німеччині, Австрії, Угорщині і Словаччині планують відкрити рахунки в рублях у "Газпромбанку" в Швейцарії.

Таке рішення прийняте, щоб задовольнити російські вимоги розраховуватися за поставки газу в російській валюті.

Про це пише Financial Times.

Серед тих, хто збирається платити за вимогами Росії, два найбільші імпортери російського газу: дюссельдорфська компанія Uniper і віденська OMV.

В OMV кажуть, що проаналізували запит “Газпрому” щодо методів оплати на відповідність санкціям ЄС і працюють над рішенням, яке буде відповідати вимогам запроваджених обмежень.

“Ми вважаємо, що змінений процес оплати відповідає законам щодо санкцій, тому такі платежі можливі”, — сказала фінансова директорка Uniper Тііна Туомела.

Раніше стало відомо, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у “Газпромбанку”.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Слід зазначити, що наразі Росія постачає газ по трубопроводах до 23 країн Європи.

Новини світу: в Росії акції Газпрому, Яндексу і Сбербанку просіли в середньому на 10%

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