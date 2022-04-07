Росія доставила до Угорщини ядерне паливо для АЕС літаками - Сіярто

Партія палива прибула через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини.

Угорщина отримала першу партію ядерного палива для своєї АЕС "Пакш" з Росії повітряним транспортом у середу, оскільки війна в Україні унеможливила перевезення залізницею.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Reuters.

Сіярто заявив, що Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти і газу.

Він також додав, що запровадження будь-яких санкцій щодо діяльності, пов'язаної з ядерною енергетикою, також є "червоною" лінією для Угорщини.

"Паливо завжди надходило з Росії залізницею через Україну, на жаль, це вже неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки", - сказав він.

За його словами, партія палива надійшла через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини за згодою всіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під жодні санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, Київ відреагував на заяву Орбана про перемовини в Будапешті.

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