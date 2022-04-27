Чотири країни Європи сплатили за російський газ в рублях — Bloomberg

Чотири країни Європи сплатили за російський газ в рублях — Bloomberg

Десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у Газпромбанку.

При цьому чотири з них вже провели оплату в рублях, як того вимагали раніше у Кремлі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, близькі до російського "Газпрому".

Зазначається, що вже чотири європейські країни, які купляють газ у Росії, заплатили за поставки в рублях.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Слід зазначити, що наразі Росія постачає газ по трубопроводах до 23 країн Європи.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяву російського "Газпрому" щодо зупинки постачання газу до Польщі та Болгарії. За її словами, таким чином Росія вкотре намагається шантажувати Європу газом.

Кремль вимагає від Європи платити за газ тільки в рублях

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