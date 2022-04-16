Експорт "Газпрому" суттєво обвалився

Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок знизилися.

Експорт газу компанією “Газпром” до країн далекого зарубіжжя від 1 січня по 15 квітня 2022 року становив 44,6 мільярда кубічних метрів, що на 26,4% менше, ніж за той самий період 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

За вказаний період “Газпром” видобув 155,9 млрд куб. м газу. Це на 1,3% менше, ніж торік.

Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок знизилися на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м). А експорт газу до Китаю газопроводом “Сила Сибіру” зріс.

Напередодні Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях. Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС.

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