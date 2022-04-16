Экспорт "Газпрома" существенно обрушился

Поставки компании по газотранспортной системе на внутренний рынок снизились.

Экспорт газа компанией "Газпром" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 года составил 44,6 миллиарда кубических метров, что на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

За указанный период "Газпром" добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% меньше, чем в прошлом.

Поставки компании по газотранспортной системе на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд. куб. м). А экспорт газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири” вырос.

Накануне Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить России за поставки газа в рублях. Венгрия считает, что оплата газа РФ в рублях не нарушает санкции ЕС.

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