Відхід від будь-яких правил та зобов‘язань: "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі

Відхід від будь-яких правил та зобов‘язань: "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі

Росія починає газовий шантаж Європи через небажання країн платити за газ у рублях.

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.

Про це повідомляє PGNiG.

"26 квітня "Газпром" повідомив PGNiG про намір повністю призупинити поставки за Ямальським контрактом на початку контрактного дня 27 квітня. Gaz-System та PGNiG залишаються в постійному контакті та на постійній основі відстежують ситуацію, пов’язану із припиненням поставок "Газпромом", – сказано у повідомленні.

PGNiG та оператор польської газотранспортної системи компанія Gaz-System повідомляють, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб.

"Наразі транспортна інфраструктура, якою керує Gaz-System, функціонує безперебійно. Національна газотранспортна система постачається на постійній основі за допомогою інших входів до газової системи, закачуються підземні сховища газу, а паливо передається споживачам відповідно до поточного попиту", – наголошується у повідомленні.

PGNiG зазначає, що Польща має можливість отримувати газ з різних напрямків, в т.ч. через газові з’єднання на західному та південному кордонах та LNG-термінал у Свіноуйсьце, а також власного видобутку та запасів газу у сховищах, які зараз заповнені приблизно на 80%, що значно вище, ніж у відповідний період минулих років.

РФ починає газовий шантаж Європи

Росія починає газовий шантаж Європи через небажання країн платити за газ у рублях.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Польська компанія PGNiG заявила, що "газпром" з 27 квітня припинить постачання газу до Польщі через "недотримання умов оплати" і є відповідне повідомлення. ЗМІ Польщі вже пишуть, що постачання припинилося. Причиною називали відмову Польщі платити за газ у рублях. Ми спостерігаємо типове для росіян підвищення ставок і відхід від будь-яких правил та зобов‘язань", - написав він у Telegram.

За словами Єрмака, у ЄС неодноразово говорили, що платити за газ у рублях не будуть, оскільки у підписаних контрактах не йдеться про розрахунки у "дерев‘яній" валюті. Росія ж намагається розколоти єдність наших союзників.

"Також рф доводить, що енергоресурси для них - це зброя. Саме тому ЄС потрібно бути єдиними і запроваджувати ембарго на енергоресурси, позбавляючи росіян їхньої енергетичної зброї. Раніше Польща повідомляла, що має намір відмовитися від російського газу у 2023 році. Інші країни ЄС також шукають шляхи диверсифікації джерел енергоресурсів", - зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, Польща запровадила санкції стосовно 35 великих російських компаній та 15 фізичних осіб.

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