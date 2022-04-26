Отход от каких-либо правил и обязательств: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу

Отход от каких-либо правил и обязательств: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу

Россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского " Газпрома " о полном прекращении поставок газа по Ямальскому контракту.

Об этом сообщает PGNiG.

"26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. Gaz-System и PGNiG остаются в постоянном контакте и на постоянной основе отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок "Газпромом", – сказано в сообщении.

PGNiG и оператор польской газотранспортной системы компания Gaz-System сообщают, что все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями.

"В настоящее время транспортная инфраструктура, управляемая Gaz-System, функционирует бесперебойно. Национальная газотранспортная система поставляется на постоянной основе с помощью других входов в газовую систему, закачиваются подземные хранилища газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущим спросом", – отмечается в сообщении.

PGNiG отмечает, что Польша имеет возможность получать газ по разным направлениям, в т.ч. через газовые соединения на западной и южной границах и LNG-терминал в Свиноуйске, а также собственной добычи и запасов газа в хранилищах, которые сейчас заполнены примерно на 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.

РФ начинает газовый шантаж Европы

Россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Польская компания PGNiG заявила, что "газпром" с 27 апреля прекратит поставки газа в Польшу из-за "несоблюдения условий оплаты" и есть соответствующее сообщение. СМИ Польши уже пишут, что поставки прекратились. Причиной называли отказ Польши платить за газ в рублях. Мы наблюдаем типично для россиян повышение ставок и отход от каких-либо правил и обязательств", — написал он в Telegram.

По словам Ермака, в ЕС неоднократно говорили, что платить за газ в рублях не будут, поскольку в подписанных контрактах речь не идет о расчетах в "деревянной" валюте. Россия же пробует расколоть единство наших союзников.

"Также Россия доказывает, что энергоресурсы для них — это оружие. Именно поэтому ЕС нужно быть едиными и вводить эмбарго на энергоресурсы, лишая россиян их энергетического оружия. Ранее Польша сообщала, что намерена отказаться от российского газа в 2023 году. Другие страны ЕС также ищут пути диверсификации источников энергоресурсов", — отметил руководитель ОП.

Напомним, Польша ввела санкции в отношении 35 крупных российских компаний и 15 физических лиц.

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