"Не просто захват территорий Украины": Зеленский назвал финальную цель России

Президент Владимир Зеленский заявил, что финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии.

Так что мир будет помогать Украине еще больше.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 26 апреля.

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", – сказал Зеленский.

"Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше", – добавил он.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

Напомним, 26 апреля министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.

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