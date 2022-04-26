Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.

За сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли трое гражданских, шестеро — получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В течение 26 апреля россияне убили троих мирных жителей Донбасса: в Лимане, Нью-Йорке и Травневому. Еще шестеро получили ранения", — говорится в сообщении.

Также удалось получить информацию об одном раненом гражданском в Мариуполе. Впрочем, точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 274 гражданских, 858 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Число погибших и раненых в Донецкой области / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, сегодня, 26 апреля, в Донецкой области российские оккупанты убили двоих детей — мальчик и девочка попали под обстрел.

Читайте также: