В Лимане Донецкой области во время выстрела погибли двое детей

В Лимане Донецкой области во время выстрела погибли двое детей

Мальчик и девочка в Лимане попали под вражеские обстрелы.

В Донецкой области российские оккупанты убили двоих детей — мальчик и девочка попали под обстрел.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 25 апреля 2022 года при обстреле армией РФ жилых домов в Лимане Краматорского района получили тяжелые травмы 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи детей пытались перевезти на автомобилях быстрой и санавиацией в больницы подальше от боевых действий, но спасти их не удалось.

Напомним, что 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.