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У Лимані Донецької області під час острілу загинули двоє дітей

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У Лимані Донецької області під час острілу загинули двоє дітей

Людмила Денісова / Facebook

Хлопчик і дівчинка у Лимані отрапили під ворожий обстріл.

На Донеччині російські окупанти вбили двох дітей - хлопчик та дівчинка потрапили під обстріл.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2022 року під час обстрілу армією РФ житлових будинків у м. Лиман Краматорського району отримали важкі травми 9-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

Для надання кваліфікованої медичної допомоги дітей намагалися перевезти на автомобілях швидкої та санавіацією до лікарень якнайдалі від бойових дій, але врятувати їх не вдалося.

Нагадаємо, що 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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