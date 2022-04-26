Росія на війні проти України втратила техніки на понад 5,3 млрд доларів

Росія на війні проти України втратила техніки на понад 5,3 млрд доларів

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила техніки на понад 5,3 млрд доларів. Це все візуально підтверджені втрати сучасних танків та БТР, без старих модифікацій, які оцінити неможливо.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що сума підрахована станом на 25 березня 2022 року - понад місяць тому. Наразі вона вже значно більша.

Серед найбільших для ЗС РФ втрат – щонайменше 74 танків Т-80. Лише за цією категорією – $185 млн.

Загальну вартість важкої техніки, що Росія втратила в Україні, можна порівняти з річним бюджетом столиці Башкортостану, містом Уфа.

Нагадаємо, станом на 26 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 22,1 тисячі осіб. Дані уточнюються.

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