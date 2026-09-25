Ніколи не змішуйте ці батарейки: звична помилка може зіпсувати техніку

Які батарейки не можна використовувати разом у техніці / © pexels.com

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Однаковий розмір і напруга батарейок АА ще не означають, що елементи різних марок варто використовувати разом. Виробники застерігають від такого поєднання через відмінності в характеристиках батарейок.

Про це повідомило видання Slash Gear.

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Зокрема, елементи живлення різних брендів можуть мати неоднаковий внутрішній опір та по-різному розряджатися. Через це під час їхнього одночасного використання може виникати нерівномірний потік енергії, який впливає на роботу пристрою.

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Ще один можливий наслідок — скорочення терміну роботи самих батарейок. Різниця у швидкості розряджання та рівні напруги сприяє їхньому швидшому зношуванню. Також батарейки можуть перегріватися, що підвищує ймовірність протікання та пошкодження.

Duracell не рекомендує встановлювати в один пристрій батарейки різних марок саме через ризик протікання. Воно може спричинити корозію батарейного відсіку або внутрішніх деталей та пошкодити сам пристрій.

Окреме застереження стосується одночасного використання старих і нових батарейок. Старий елемент зазвичай має значно менший заряд, тоді як новий продовжує подавати живлення після його повного розряджання.

Duracell зазначає, що таке поєднання може погіршити продуктивність батарейок, а також спричинити протікання або розрив. Тому компанія радить міняти весь комплект одночасно. Про ризик протікання попереджає й Energizer, вказуючи також на можливість пошкодження майна та травм.

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Не рекомендується змішувати й батарейки різних типів, зокрема лужні та літієві. Щоб зменшити перелічені ризики, варто використовувати в одному пристрої батарейки однієї марки та під час заміни встановлювати повний новий комплект.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що крихітний шматочок фольги можна використати для тимчасового покращення контакту батарейки в пульті дистанційного керування, якщо вона ще не розрядилася.

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