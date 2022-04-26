"Не просто захоплення територій України": Зеленський назвав фінальну мету Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії.

Тож світ допомагатиме Україні ще більше.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 26 квітня.

"У вільному світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії", – сказав Зеленський.

"Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше", – додав він.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни

Нагадаємо, 26 квітня міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.

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