"Динамо" сенсаційно перемогло дортмундську "Боруссію" у благодійному матчі

У вівторок, 26 квітня, київське "Динамо" провело черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Мірчі Луческу став гранд німецького та європейського футболу - дортмундська "Боруссія". Поєдинок завершився сенсаційною перемогою "біло-синіх" - 2:3.

Рахунок матчу відкрив на четвертій хвилині Джемі Байно-Гіттенс з передачі лідера команди Ерлінга Голанда.

"Кияни" швидко зрівняли рахунок і навіть подвоїти перевагу - відзначилися Віталій Буяльський та Владислав Ванат.

За кілька хвилин у "біло-синіх" з'явилася можливість забити третій гол, але Микола Шапаренко його не реалізував. На 35-й хвилині Ванат оформив дубль.

На початку другого тайму "Боруссія" теж могла забити з пенальті, але Георгій Бущан відбив удар Рейньєра. На 65-й хвилині "Дортмунд" скоротив відставання завдяки точному удару Тома Роте.

Зазначимо, що цей поєдинок став четвертим для киян на підтримку України під час повномасштабної війни з російськими загарбниками. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1) та зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0).

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