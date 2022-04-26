Окупанти обстріляли громаду Сумської області з мінометів - ОВА

У вівторок, 26 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли одну із громад Сумської області.

Ворожі обстріли не вщухали практично по всій лінії кордону.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - зазначив очільний області у відеозверненні.

Також Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.

"Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - підкреслив він.

Оперативні новини на вечір 26 квітня

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Московський район міста Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та чоловік.

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