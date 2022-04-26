Під час обстрілу Харкова загинуло троє мирних мешканців — прокуратура

Серед загиблих мешканців міста — дві жінки.
У вівторок, 26 квітня, близько 12 години дня російські окупанти обстріляли Московський район міста Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Окрім того, що обстріли призвели до загибелі трьох мирних мешканців міста, ще четверо — отримали поранення.
Через вибухи та пожежі пошкоджено також житлові будинки та автомобілі.
Слідчі управління СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські окупанти не припиняли атакувати українців навіть на Великдень. У ніч проти свята загарбники обстріляли Олексіївку на Харківщині.
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