Під час обстрілу Харкова загинуло троє мирних мешканців — прокуратура

Під час обстрілу Харкова загинуло троє мирних мешканців — прокуратура

Серед загиблих мешканців міста — дві жінки.

У вівторок, 26 квітня, близько 12 години дня російські окупанти обстріляли Московський район міста Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Окрім того, що обстріли призвели до загибелі трьох мирних мешканців міста, ще четверо — отримали поранення.

Через вибухи та пожежі пошкоджено також житлові будинки та автомобілі.

Слідчі управління СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупанти не припиняли атакувати українців навіть на Великдень. У ніч проти свята загарбники обстріляли Олексіївку на Харківщині.

Ігор Терехов розповів про поточну ситуацію в Харкові

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