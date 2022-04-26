Во время обстрела Харькова погибли три мирных жителя — прокуратура

Среди погибших жителей города - две женщины.
Во вторник, 26 апреля, около 12 часов дня российские оккупанты обстреляли Московский район города Харькова. В результате обстрела погибли две женщины и мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Кроме того, что обстрелы привели к гибели трех мирных жителей города, еще четверо получили ранения.
Из-за взрывов и пожаров повреждены также жилые дома и автомобили.
Следователи управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупанты не прекращали атаковать украинцев даже на Пасху. В ночь на праздник захватчики обстреляли Алексеевку на Харьковщине.
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