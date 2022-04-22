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В Харькове задержали пару мародеров: им грозит 8 лет тюрьмы (фото)

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В Харькове задержали пару мародеров: им грозит 8 лет тюрьмы (фото)

В Немышлянском районе Харькова задержали мужчину и женщину, похитивших оргтехнику и другое имущество из торгового киоска.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Мародеров доставили в территориальное подразделение полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, родители российских оккупантов рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть и называют своих сыновей "спонсорами", а также призывают их мародерить по полной.

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