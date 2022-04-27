Четыре страны Европы заплатили за российский газ в рублях — Bloomberg

Четыре страны Европы заплатили за российский газ в рублях — Bloomberg

Десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".

При этом четыре из них уже произвели оплату в рублях, как того требовали ранее в Кремле.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к российскому "Газпрому".

Отмечается, что уже четыре европейских страны, покупающих газ у России, заплатили за поставки в рублях.

В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что по крайней мере до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.

Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявление российского "Газпрома" об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию. По ее словам, таким образом Россия в очередной раз пытается шантажировать Европу газом.

Кремль требует от Европы платить за газ только в рублях

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