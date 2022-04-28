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Ворог обстріляв українську територію біля пункту пропуску на Чернігівщині – МВС

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Ворог обстріляв українську територію біля пункту пропуску на Чернігівщині – МВС

УНІАН

Росіяни здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. 

Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Ворог здійснив близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. 

Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали, зазначають у МВС.

"Згідно з рішенням уряду від 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білорусі та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону закрито", – додають у МВС.

Як повідомлялося, близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а також брак питної води та їжі. А ще під завалами залишаються чимало трупів, які почнуть розкладатися.

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