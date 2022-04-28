У самопроголошеній "ДНР" скасували парад на 9 травня: у чому справа

У самопроголошеній "ДНР" скасували парад на 9 травня: у чому справа

Ватажок самопроголошеної "ДРН" Денис Пушилін скасував парад Перемоги 9 травня.

Причиною такого рішення терориста стала "загрозу обстрілів".

Про це пише видання Медуза з посиланням на російський Інтерфакс.

"Ухвалено непросте рішення: ми проведемо парад Перемоги після повної нашої перемоги та виходу ДНР на конституційні кордони", — заявив Пушилін.

За його словами, таке рішення прийняте нібито задля безпеки людей. Мовляв, це українські військові обстрілюють мирне населення, а не російські окупанти.

Нагадаємо, ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що до 9 травня президент країни-агресорки Росії Володимир Путін, найімовірніше, не досягне своїх цілей в Україні. Але в будь-якому разі він просто скаже, що ось це і є перемога.

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