Ексдепутат Держдуми назвав найбільш очевидну ціль Путіна в Україні до 9 травня

Навіть якщо президент РФ нічого не досягне, він просто скаже, що ось це і є перемога.

До 9 травня президент країни агресорки Росії Володимир Путін, скоріш за все, не досягне своїх цілей в Україні. Але в будь-якому разі він просто скаже, що ось це і є перемога.

Про це в інтер 'ю "24 каналу" заявив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який єдиний серед 450 народних обранців країни-агресора у 2014 році не підтримав окупацію Криму. Потім він переїхав до України та набув українського громадянства.

Які можливі сценарії, найгірші та найкращі, якщо Путін не досягне своїх цілей в Україні до 9 травня?

Як ми розуміємо, він не досягне нічого. Але він буде казати про будь-що, що це і була його мета і що це і є перемога, і буде розповідати про це російським громадянам.

Звичайно, це найбільш очевидна ціль, яку він буде намагатися захопити до 9 травня. Це Маріуполь. На мою думку, це очевидно. Але чи він зможе це зробити, чи він не зможе це зробити – він все одно скаже, що він переміг.

Тобто загалом це буде більше протистояння на словах? Звичайно, ми вистоїмо. Але з російського боку це буде, мабуть, більше залякування?

Я вважаю, що так. Тому що йому, звичайно, дуже хотілося б щось таке, помітне, щоб було зроблене. Але якщо нічого не буде, він просто скаже, що ось це і є перемога.

Тобто буде намагатися продати будь-що за перемогу?

Так.

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