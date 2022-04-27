Экс-депутат Госдумы назвал наиболее очевидную цель Путина в Украине до 9 мая

Даже если президент РФ ничего не добьется, он просто скажет, что вот это и есть победа.

К 9 мая президент страны-агрессора России Владимир Путин, скорее всего, не достигнет своих целей в Украине. Но в любом случае он просто скажет, что вот это и есть победа.

Об этом в интервью "24 каналу " заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, единственный среди 450 народных избранников страны-агрессора в 2014 году не поддержавший оккупацию Крыма. Затем он переехал в Украину и получил украинское гражданство.

Какие возможны сценарии, наихудшие и наилучшие, если Путин не достигнет своих целей в Украине до 9 мая?

Как мы понимаем, он ничего не достигнет. Но он будет говорить во что бы то ни стало, что это и была его цель и что это и есть победа, и будет рассказывать об этом российским гражданам.

Конечно, это самая очевидная цель, которую он будет пытаться захватить до 9 мая. Это Мариуполь. На мой взгляд, это очевидно. Но сможет ли он это сделать, или он не сможет этого сделать – он все равно скажет, что он победил.

То есть, в целом, это будет больше противостояние на словах? Конечно, мы устоим. Но с российской стороны это будет, наверное, больше запугивание?

Я считаю, что да. Потому что ему, конечно, очень хотелось бы что-нибудь такое, заметное, чтобы было сделано. Но если ничего не будет, он просто скажет, что вот это победа.

То есть будет пытаться продать что угодно за победу?

Да.

Напомним, украинские военные освободили еще одно село и взяли в плен оккупантов.

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