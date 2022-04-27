Кашель у ребенка: что важно знать?

Если ребенок кашляет, не медлите.
Кашель – это защитный рефлекс организма, который помогает ему избавиться от чего-то нежелательного, что попало на слизистую или в дыхательные пути.
Вирусы, бактерии, аллергены, дым и пыль – все это может вызвать кашель, сообщают в Минздраве.
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Если ребенок жалуется на сухость и фырканье в горле, и такие симптомы не исчезают в течение нескольких дней, не стоит легкомысленно относиться к этому.
Есть инфекционные и неинфекционные причины этих симптомов.
Инфекционные причины включают вирусную или бактериальную инфекцию, фарингит, острый или хронический в фазе обострения.
Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:
- как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;
- на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.
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