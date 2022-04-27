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Кашель у дитини: що важливо знати?

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Кашель у дитини: що важливо знати?

pixanews.com

Якщо дитина кашляє, не зволікайте.

Кашель — це захисний рефлекс організму, який допомагає йому позбутись чогось небажаного, що потрапило на слизову оболонку чи в дихальні шляхи.

Віруси, бактерії, алергени, дим та пил — усе це може викликати кашель, повідомляють у МОЗ.

Публікуємо інформацію про те, що важливо знати, якщо дитина кашляє. Зберігайте допис, щоб важливі знання залишались під рукою.

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Якщо дитина скаржиться на сухість і пирхоту в горлі, і такі симптоми не зникають протягом кількох днів, не варто легковажно ставитися до цього.

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Існують інфекційні та неінфекційні причини цих симптомів.

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Інфекційні причини включають вірусну чи бактеріальну інфекцію, фарингіт, гострий або хронічний у фазі загострення.

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Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

  • як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;
  • на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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