Кашель у дитини: що важливо знати?

Кашель у дитини: що важливо знати?

Якщо дитина кашляє, не зволікайте.

Кашель — це захисний рефлекс організму, який допомагає йому позбутись чогось небажаного, що потрапило на слизову оболонку чи в дихальні шляхи.

Віруси, бактерії, алергени, дим та пил — усе це може викликати кашель, повідомляють у МОЗ.

Публікуємо інформацію про те, що важливо знати, якщо дитина кашляє. Зберігайте допис, щоб важливі знання залишались під рукою.

Якщо дитина скаржиться на сухість і пирхоту в горлі, і такі симптоми не зникають протягом кількох днів, не варто легковажно ставитися до цього.

Існують інфекційні та неінфекційні причини цих симптомів.

Інфекційні причини включають вірусну чи бактеріальну інфекцію, фарингіт, гострий або хронічний у фазі загострення.

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;

на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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