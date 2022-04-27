Українські військові звільнили ще одне село та взяли в полон окупантів

Українські військові звільнили ще одне село та взяли в полон окупантів

Захисники України продовжують нещадно бити російських загарбників. Наші воїни доповіли про звільнення чергового українського села, а також захоплення в полон військовослужбовців РФ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Facebook.

"Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності.

Та окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду. Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони із нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно усіх міжнародних конвенцій. Як і заведено у цивілізованій країні. Слава Україні", - йдеться в дописі у Facebook.

Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із... Опубліковано 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Середа, 27 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що, побувавши у Путіна, генсек ООН прибув до Києва на зустріч із Зеленським.

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