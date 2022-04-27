Українські військові звільнили ще одне село та взяли в полон окупантів 

Захисники України продовжують нещадно бити російських загарбників. Наші воїни доповіли про звільнення чергового українського села, а також захоплення в полон військовослужбовців РФ.
Про це повідомляється на офіційній сторінці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Facebook.
"Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності.
Та окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду. Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони із нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно усіх міжнародних конвенцій. Як і заведено у цивілізованій країні. Слава Україні", - йдеться в дописі у Facebook.
Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із...Опубліковано 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Середа, 27 квітня 2022 р.
Раніше повідомлялося, що, побувавши у Путіна, генсек ООН прибув до Києва на зустріч із Зеленським.
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