В самопровозглашенной "ДНР" отменили парад на 9 мая: в чем дело

Главарь самопровозглашенной "ДРН" Денис Пушилин отменил парад Победы 9 мая.
Причиной такого решения террориста стала "угроза обстрелов".
Об этом пишет издание Медуза со ссылкой на российский Интерфакс.
"Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода ДНР на конституционные границы", — заявил Пушилин.
По его словам, такое решение принято якобы в целях безопасности людей. Мол, это украинские военные обстреливают мирное население, а не российские оккупанты.
Напомним, эксдепутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что до 9 мая президент страны-агрессорки России Владимир Путин, вероятнее всего, не достигнет своих целей в Украине. Но в любом случае он просто скажет, что вот это и есть победа.
Читайте также: