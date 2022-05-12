"Газпром" відмовився від транзиту газу через Польщу

"Газпром" відмовився від транзиту газу через Польщу

"Газпром" не використовуватиме для транспортування газу трубопровід "Ямал-Європа".

Російська компанія "Газпром" не буде використовувати для транспортування газу трубопровід "Ямал-Європа", який проходить через Польщу.

Про це повідомив офіційний представник російського монополіста Сергій Купріянов.

За його словами, таке рішення ухвалили для виконання указу Путіна від 3 травня, який ввів санкції проти низки іноземних компаній. Зокрема, компанії EuRoPol GAZ, яка є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

"Встановлено заборону на здійснення угод та платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", — йдеться в повідомленні.

Також "Газпром" поскаржився, що польська сторона начебто порушувала права компанії, а 26 квітня 2022 року внесла "Газпром" до списку санкцій.

Нагадаємо, що "Газпром" намагається переконати Європу, що плата за газ у рублях не порушує санкцій.

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