"У мечтателей в Европе есть время представить": Арестович рассказал о едином варианте "примирения" с РФ

"У мечтателей в Европе есть время представить": Арестович рассказал о едином варианте "примирения" с РФ

Российские оккупанты должны полностью уйти из Украины. Компромисса с Кремлем и оккупации им части Украины для умиротворения не будет.

Президент и руководство Украины, а также дипломаты и наши международные партнеры считают возможным так называемое "примирение" с РФ только после капитуляции Москвы, вывода путинских войск и разговора о компенсациях за нанесенный ущерб.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

Он убежден, что о каком-либо примирении с врагом сейчас не может идти речь.

"Единственный вариант примирения – это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсациях. Это принципиальная позиция руководства государства. У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего из этого не будет, кроме военного поражения России и выброса из Украина всех вражеских солдат", — заявил Арестович.

Он считает, что некоторые страны хотят повторить Минские соглашения, в частности, призывая прекратить огонь любой ценой.

"Никакого варианта, где мы позволяем россиянам остаться здесь, не будет. Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, какие разносторонние процессы идут в Европе. Они иногда будут колебаться, потому что это европейская школа политики", — рассказал Арестович.

Кроме того, он допустил, что между РФ, Францией и Германией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне. Такое поведение Арестович называет удивительной позицией.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с российской стороной сложен. Он зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый ясный шаг для переговоров.

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