Українські лікарі отримали безкоштовний доступ до платформи UpToDate

Це провідний глобальний клінічний ресурс доказової медицини.

UpToDate — клінічна повнотекстова база, що містить повні описи станів хвороб та методи їх лікування.

Платформа корисним як для лікарів і науковців, так і для пацієнтів, повідомили у МОЗ.

Огляди для UpToDate готують, рецензують і постійно оновлюють понад 7 100 авторів, серед яких провідні професори клінічної та експериментальної медицини.

Доступ до реєстрації та користування можна отримати через сайт Центру громадського здоров’я України за посиланням.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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