Російська окупаційна влада оголосила про плани знищити металургійний завод “Азовсталь” і перетворити Маріуполь на місто-курорт.

Таким чином Росія не матиме тих економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупаційна влада хоче зрівняти "Азовсталь" із землею після того, як захопить завод.

"Оголошений план перетворення Маріуполя на центр туризму та відпочинку свідчить про шкоду, яку російські війська завдали руйнуванням Маріуполя", - пишуть у зведенні ISW.

Крім того, російські війська продовжують завдавати артилерійських і повітряних ударів по металургійному комбінату "Азовсталь". Це означає, що залишки українських сил все ще перебувають на заводі, незважаючи на евакуацію військовослужбовців протягом останніх днів.

Металургійний завод “Азовсталь” був основним елементом економіки Маріуполя до війни через свою унікальну функцію металургійного комплексу повного циклу. Було 10 000 робочих місць, пов’язаних з виробництвом на заводі, мільярди доларів валютних надходжень і податків, які він генерував, зазначають в Інституті.

Раніше стало відомо, що в Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії. Саме вони контролюють гуманітарний процес: від роздавання громадянам необхідного до проведення фільтраційних процедур.

53 важкопоранених українських військових покинули територію заводу "Азовсталь"

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