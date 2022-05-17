Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем — разведка

Все поставленные командованием задачи выполнены защитниками Мариуполя в полном объеме.
ГУР МО Украины, ВСУ, Госпогранслужба, Нацгвардия, СБУ, Национальная Полиция и полк «Азов» осуществляют операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.
Об этом шла речь в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.
- Напомним, что из «Азовстали» в больницу в городе Новоазовск уже эвакуированы 53 тяжелораненых украинских военных, где им предоставят необходимую медицинскую помощь.
- Также 211 человек уже доставлены в поселок Оленевка гуманитарным коридором.
Для скорейшего возвращения украинских героев будет осуществлена процедура обмена.
- Относительно защитников, остающихся на территории «Азовстали», усилиями нашего государства проводятся все необходимые меры по спасению.
- Все поставленные командованием задачи выполнены защитниками Мариуполя в полном объеме.
"К сожалению, сегодня Украина не может деблокировать «Азовсталь» военным путем. Слава Украине! Слава Героям Мариуполя!", — говорится в сообщении.
Вчера, 15 мая, Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.
Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.
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