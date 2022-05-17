Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем — разведка

Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем — разведка

Все поставленные командованием задачи выполнены защитниками Мариуполя в полном объеме.

ГУР МО Украины, ВСУ, Госпогранслужба, Нацгвардия, СБУ, Национальная Полиция и полк «Азов» осуществляют операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.

Об этом шла речь в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.

Напомним, что из «Азовстали» в больницу в городе Новоазовск уже эвакуированы 53 тяжелораненых украинских военных, где им предоставят необходимую медицинскую помощь .

. Также 211 человек уже доставлены в поселок Оленевка гуманитарным коридором.

Для скорейшего возвращения украинских героев будет осуществлена процедура обмена.

Для скорейшего возвращения украинских героев будет осуществлена процедура обмена. Относительно защитников, остающихся на территории «Азовстали», усилиями нашего государства проводятся все необходимые меры по спасению.

Все поставленные командованием задачи выполнены защитниками Мариуполя в полном объеме.

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"К сожалению, сегодня Украина не может деблокировать «Азовсталь» военным путем. Слава Украине! Слава Героям Мариуполя!", — говорится в сообщении.

Вчера, 15 мая, Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.

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