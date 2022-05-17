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Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем — разведка

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Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем — разведка

Фото: Associated Press

Все поставленные командованием задачи выполнены защитниками Мариуполя в полном объеме.

ГУР МО Украины, ВСУ, Госпогранслужба, Нацгвардия, СБУ, Национальная Полиция и полк «Азов» осуществляют операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.

Об этом шла речь в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.

"К сожалению, сегодня Украина не может деблокировать «Азовсталь» военным путем. Слава Украине! Слава Героям Мариуполя!", — говорится в сообщении.

Вчера, 15 мая, Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.

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