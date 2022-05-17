Витовская рассказала, как помогает стране и почему важно не забывать о культуре во время войны

Витовская рассказала, как помогает стране и почему важно не забывать о культуре во время войны

Актриса, заслуженная артистка Ирма Витовская делает свой вклад в победу Украины над российскими оккупантами.

Артистка не уехала из Украины, а осталась в родном Ивано-Франковске. Именно в этот город в первые дни войны из Киева она с сыном приехала к родителям. Хотя Ирме и предлагали уехать за границу, но артистка отказалась.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В Ивано-Франковске актриса начала волонтерить, собирать деньги для ВСУ, рассказывать иностранным СМИ о войне в Украине и искать жилье для украинок с детьми за рубежом.

"Мы где-то вывезли более 500 человек... С таких кризисных территорий... Это травмированные очень дети, когда я понимаю, что даже сирена срабатывает для них очень кризисно и им лучше быть где-то вообще за территорией Украины", — говорит Ирма.

Ирма Витовская

Кроме волонтерства, Ирма и не забывает о культурном фронте. Она продолжает преподавать студентам, правда в режиме онлайн, и участвует в многочисленных культурных проектах, в частности, играет представления для переселенцев. Актриса убеждена, что поддерживать культурный фронт сейчас чрезвычайно важно.

"Это то, что работает на идентичность и то, что работает, как фундамент нашей новой политической нации, которая не просто по границе, не просто по паспорту, а уже внутри, и вот то, что внутри, — это делает культура и образование", — поделилась артистка.

Недавно Витовская вернулась из Рима, где состоялась презентация украинско-итальянской киноленты, в которой сыграла главную роль. "Коза Ностра" – гангстерская семейная комедия о приключениях гуцулки Влады Козы, которая поехала в Сицилию и устроилась на работу в итальянскую семью, оказавшуюся мафиозным кланом. Героина Ирмы находит общий язык с главой клана, мирит его с детьми и возвращает былое величие семье мафиози. Роль сильной и решительной украинки актрисе понравилась сразу.

Ирма Витовская

"Мы как раз хотели показать украинку, которая берет судьбу в свои руки, едет и решает, что она вот так будет двигаться. И, собственно, мне это понравилось, что это не от несчастья. Она очень нормально жила здесь, просто так захотелось ей", — поделилась актриса.

Ленту начали снимать еще в 2020 году, но помешал коронавирус. Ее выход пришлось отсрочить. То, что она выходит на широкие экраны в Италии, именно сейчас очень хорошо, ведь еще раз напомнит миру об Украине и ее мужественных людях.

"Какой-то определенный момент симпатии к нам от итальянцев мы можем получить через эту героиню, через любовь к Владе Козе", — подытожила актриса.

Ирма Витовская – о помощи стране и почему важно не забывать о культуре

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