Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку теракта

Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку теракта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.

Закон 18 мая был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, или за связанные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые другие особо тяжкие преступления", — говорится в документе.

Речь идет о:

акты международного терроризма

акты терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации

акты терроризма, совершенные организованной группой, или с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или связанных с убийством человека

убийства государственных или общественных деятелей, совершаемых в связи с государственной или общественной деятельностью

Отметим, что Беларусь – это единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена на законодательном уровне как мера наказания.

Напомним, Лукашенко заявил, что в Беларуси создают новую ракету вроде российского "Искандера". С этой разработкой ему помочь вроде бы пообещал диктатор РФ Путин.

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