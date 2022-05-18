Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку теракта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.
Закон 18 мая был опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, или за связанные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые другие особо тяжкие преступления", — говорится в документе.
Речь идет о:
- акты международного терроризма
- акты терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации
- акты терроризма, совершенные организованной группой, или с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или связанных с убийством человека
- убийства государственных или общественных деятелей, совершаемых в связи с государственной или общественной деятельностью
Отметим, что Беларусь – это единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена на законодательном уровне как мера наказания.
Напомним, Лукашенко заявил, что в Беларуси создают новую ракету вроде российского "Искандера". С этой разработкой ему помочь вроде бы пообещал диктатор РФ Путин.
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