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Лукашенко підписав закон про смертну кару за спробу теракту

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Лукашенко підписав закон про смертну кару за спробу теракту

Олександр Лукашенко / Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на скоєння теракту.

Закон 18 травня опублікували на національному правовому інтернет-порталі.

"У якості виняткового заходу покарання допускається застосування смертної кари - розстрілу (до скасування смертної кари) за злочини, передбачені частиною 2 статті 124, частиною 3 статті 126, частиною 3 статті 289 та частиною 2 статті 359 цього Кодексу, або за пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин, деякі інші особливо тяжкі злочини", - йдеться у документі.

Йдеться про:

  • акти міжнародного тероризму
  • акти тероризму щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації
  • акти тероризму, вчинені організованою групою, або із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних речовин, сильнодіючих, токсичних хімічних або біологічних речовин або пов'язаних із вбивством людини
  • вбивства державних чи громадських діячів, скоєних у зв'язку з державною чи громадською діяльністю

Зазначимо, що Білорусь - це єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що в Білорусі створюють нову ракету на кшталт російського "Іскандера". З цією розробкою йому допомогти нібито пообіцяв диктатор РФ Путін.

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