Лукашенко підписав закон про смертну кару за спробу теракту

Лукашенко підписав закон про смертну кару за спробу теракту

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на скоєння теракту.

Закон 18 травня опублікували на національному правовому інтернет-порталі.

"У якості виняткового заходу покарання допускається застосування смертної кари - розстрілу (до скасування смертної кари) за злочини, передбачені частиною 2 статті 124, частиною 3 статті 126, частиною 3 статті 289 та частиною 2 статті 359 цього Кодексу, або за пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин, деякі інші особливо тяжкі злочини", - йдеться у документі.

Йдеться про:

акти міжнародного тероризму

акти тероризму щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації

акти тероризму, вчинені організованою групою, або із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних речовин, сильнодіючих, токсичних хімічних або біологічних речовин або пов'язаних із вбивством людини

вбивства державних чи громадських діячів, скоєних у зв'язку з державною чи громадською діяльністю

Зазначимо, що Білорусь - це єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що в Білорусі створюють нову ракету на кшталт російського "Іскандера". З цією розробкою йому допомогти нібито пообіцяв диктатор РФ Путін.

Другий фронт: Білорусь стягує техніку до українського кордону для "навчань"

Читайте також: