Білорусь визнала, що втрачає мільярди доларів через санкції

Санкції заблокували практично весь експорт Білорусі до країн Європейського союзу та Північної Америки.

Через санкції, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, країна втрачає порядка $16-18 млрд за рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, повідомляє агентство БелТА.

"Ця сума на рік дорівнює близько $16-18 млрд. Природно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і маємо його переорієнтувати на інші ринки, зокрема азіатську, африканську, Близький Схід і Арабську затоку. Це те, над чим ми зараз працюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, Білорусь перейшла до нового етапу перевірки бойової готовності та загроза ракетно-бомбових ударів.

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