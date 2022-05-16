Беларусь признала, что теряет миллиарды долларов из-за санкций

Санкции заблокировали практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки.
Из-за санкций, которые Евросоюз ввел против Беларуси, страна теряет порядка $16-18 млрд в год.
Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
"Эта сумма в год равна около $16-18 млрд. Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в частности азиатский, африканский, Ближний Восток и Арабский залив. Это то, над чем мы сейчас работаем", – отметил он.
Напомним, Беларусь перешла к новому этапу проверки боевой готовности и угрозе ракетно-бомбовых ударов.
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