Путін скликає зустріч ОДКБ: чи вступлять сателіти РФ у війну проти України

Путін скликає зустріч ОДКБ: чи вступлять сателіти РФ у війну проти України

Вірменія та Казахстан офіційно поки ігнорували запити Путіна про допомогу у війні з Україною.

Президент країни-агресорки Володимир Путін скликає у понеділок, 16 травня, засідання лідерів країн-членів Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Експерти припускають, що на цій зустрічі кремлівський диктатор може попросити допомоги у своїх сателітів воювати проти України.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі "24 каналу".

Однак експерт вважає, що на практиці це реалізувати буде майже неможливо. Адже інші країни ОКДБ (за винятком хіба що Білорусі) віддреагували на путінську агресію в Україні "надто стримано".

"Вірменія теж не хоче, щоб за нею репутаційно закріпилась їхня участь у бойових діях. Ми бачимо й позицію Казахстану. Зараз є інформація про те, що країну можуть використовувати для обходу санкцій. Однак у США є потужності, щоб з'ясувати, чи насправді так станеться", – сказав Мусієнко.

За його словами, скликаючи цю зустріч Путін намагається хоч якось відповісти НАТО і створити ілюзію загрози.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі Радіо НВ також сказав, що країни ОДКБ не воюватимуть проти України. Він назвав Організацію "мертвою структурою".

"По-перше, вони бачать, що Росія програє цю війну. По-друге, вони бачать, що ця війна — це шлях для них для дуже великих і серйозних санкцій. Навіщо це потрібно таким країнам, як Казахстан, Киргизстан, іншим? Дуже цікавий третій момент: загалом ОДКБ — це мертва структура, як військовий блок, як військова організація", — підсумував Коваленко.

Що таке ОДКБ

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається показати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Зазначимо, що відповідно до статуту цієї організації ОДКБ може використовувати своїх військових лише на території країн-учасниць. Тоді як Україна не є членом ОДКБ.

Раніше у розвідці повідомляли, що Росія вимагала від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України.

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