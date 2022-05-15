Українка Терлюга виборола "золото" на етапі Прем’єр-ліги

Срібна призерка Олімпіади-2020 каратистка Анджеліка Терлюга стала чемпіонкою етапу Прем'єр-ліги WKF у Марокко.

У вирішальному поєдинку українка перемогла чинну чемпіонку світу Юссеф Ахлям.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Взявши "золото", Терлюга продовжила успішну серію виступів на етапах Прем'єр-ліги. Вона здобувала медалі на усіх трьох етапах цієї престижної серії.

Єгиптянка є однією з головних конкуренток українки.

Нагадаємо, що паралімпійська збірна України з настільного тенісу вдало виступила на турнірі ITTF Slovenia Para Open 2022 у словенському місті Лашко.

Читайте також:

Українські футзалістки дізналися усіх суперниць у групі відбору на Євро-2023

Українець Соболь допоміг "Брюгге" стати чемпіоном Бельгії

Збірна України перетнула рубіж 60 золотих нагород в передостанній день Дефлімпіади