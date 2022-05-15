Українка Терлюга виборола "золото" на етапі Прем’єр-ліги

Срібна призерка Олімпіади-2020 каратистка Анджеліка Терлюга стала чемпіонкою етапу Прем'єр-ліги WKF у Марокко.
У вирішальному поєдинку українка перемогла чинну чемпіонку світу Юссеф Ахлям.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
Взявши "золото", Терлюга продовжила успішну серію виступів на етапах Прем'єр-ліги. Вона здобувала медалі на усіх трьох етапах цієї престижної серії.
Єгиптянка є однією з головних конкуренток українки.
Нагадаємо, що паралімпійська збірна України з настільного тенісу вдало виступила на турнірі ITTF Slovenia Para Open 2022 у словенському місті Лашко.
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