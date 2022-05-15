Українські футзалістки дізналися усіх суперниць у групі відбору на Євро-2023

Визначився третій суперник жіночої збірної України з футзалу в основному раунді кваліфікації чемпіонату Європи-2023.
"Синьо-жовті" зустрінуться з переможцем групи А попереднього раунду - збірною Норвегії. Раніше до групи України потрапили Хорватія та Польща.
Матчі основного раунду кваліфікації відбудуться 18 – 23 жовтня 2022 року. Попередньо, Україна має бути господарем мінітурніру серед збірних
Всього є чотири квартети, переможці яких вийдуть до фінального турніру, який відбудеться в березні 2023 року на майданчику однієї із цих збірних своєї групи.
Група 1: Іспанія, Фінляндія, Швеція, Бельгія.
Група 2: Україна, Польща, Хорватія, Нідерланди.
Група 3: Португалія, Італія, Білорусь, Словенія.
Група 4: Угорщина, Чехія, Словаччина, Боснія і Герцеговина.
Нагадаємо, що збірна України з футболу у рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 перемогла у контрольному матчі "Боруссію" Менхенгладбах.
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